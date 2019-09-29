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В Совбезе рассказали об активном диалоге России и США по Арктике

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Россия и США регулярно обсуждают вопросы взаимодействия в Арктике, сообщили в Совете безопасности РФ.

"Да, такой диалог ведется, и, хотя широкой общественности о нем известно не так много, как о нашем взаимодействии по другим темам, наши контакты по вопросам Арктики носят вполне конструктивный и плодотворный характер. Кстати говоря, арктические вопросы регулярно затрагиваются и в российско-американских контактах по линии советов безопасности", - сказал в интервью "Российской газете" первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов.

По его словам, России и США уже удалось создать в регионе достаточно солидную основу для взаимодействия: ведется успешная работа над совершенствованием договорно-правовой базы в сфере безопасности судоходства, рыболовства, научного сотрудничества.

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Аверьянов выразил убежденность, что развитие российско-американского диалога по актуальным вопросам арктической повестки дня не только будет способствовать укреплению безопасности в регионе, но и может заложить основы для дальнейшего сотрудничества Москвы и Вашингтона на других направлениях.

Как он отметил, американцы от такого диалога не отказываются. В частности, по его словам, представители США регулярно принимают участие в работе международных встреч, проводимых под эгидой Совбеза России.

С 30 сентября по 2 октября пройдет очередная встреча представителей стран-участниц Арктического совета. Российскую делегацию возглавит секретарь СБ РФ Николай Патрушев.

Как сообщили ранее в Совбезе России, на встрече обсудят вопросы развития транспортной инфраструктуры и обеспечения стабильности в регионе.

В Арктический совет входят семь приарктических стран (Россия, Дания, Канада, Исландия, США, Финляндия и Норвегия) и Швеция. В 2017-2019 годах в совете председательствует Финляндия.

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