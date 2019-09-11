Суд вернул в прокуратуру дело "Седьмой студии" Серебренникова

Режиссер Кирилл Серебренников и бывший генеральный продюсер компании "Седьмая студия" Алексей Малобродский Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы вернул в Генеральную прокуратуру РФ уголовное дело о хищении бюджетных средств в отношении худрука "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии", передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд, изучив материалы дела и выслушав мнение участников процесса, считает необходимым возвратить уголовное дело прокурору", - говорится в решении судьи Ирина Аккуратовой.

Как сообщалось, вернуть дело в прокуратуру предложила сама судья Аккуратова, по мнению которой в обвинительном заключении имеются неустранимые в рамках судебного следствия нарушения и содержатся противоречия, препятствующие рассмотрению дела и вынесению приговора.

Гособвинение возражало против инициативы суда. Как отметил прокурор Михаил Резниченко, суд не мотивировал свое предложение, а в обвинении фигурантов противоречий нет.

Подсудимые и адвокаты поддержали инициативу суда, отметив при этом, что имеющихся в суде материалов достаточно для вынесения оправдательного приговора. Представитель Министерства культуры, которое признано потерпевшего по делу, оставил решение на усмотрение суда.

Уголовное дело

Фигурантам дела вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной Серебренниковым автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" на проект по популяризации и развитию современного искусства "Платформа". Перед судом предстали четыре человека: Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший гендиректор АНО и экс-директор ярославского театра имени Волкова Юрий Итин.

Фигуранты дела отрицают свою вину. Их защита утверждает, что все выделенные из бюджета деньги тратились "Седьмой студией" на нужды "Платформы", а ущерб по делу установлен следствием ошибочно - исходя из сумм государственного финансирования, обналиченного за время работы "Студии".

В середине августа суд получил результаты комплексной финансово-экономической, оценочной, искусствоведческой экспертизы, которая не смогла определить сумму расходов на "Платформу", поскольку в материалах дела не было документов бухгалтерского учета, и не смогла выяснить, были ли расходы, не связанные с реализацией этого проекта.