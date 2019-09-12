Транспортные компании подали иски к Соболь и Албурову на 4 млн рублей

Их претензии связаны с акцией 3 августа

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Московский метрополитен, "Мосгортранс" и государственное бюджетное учреждение "Автомобильные дороги" подали в Симоновский суд три иска к соратникам Алексея Навального Георгию Албурову и Любови Соболь. Они хотят отсудить компенсацию около 4 млн ущерба, который они понесли в ходе несогласованной акции 3 августа, сообщила пресс-секретарь суда Кристина Швадченко.

Она уточнила, что метрополитен просит взыскать с политиков 272 тысячи рублей, "Мосгортранс" - 657 тысяч рублей, а ГБУ "Автомобильные дороги" - 3 млн 22 тысячи рублей.

О подаче пяти исков к Албурову и Соболь стало известно 11 сентября. Предварительные заседания по искам компаний назначены на 13 сентября.

Иски также подали индивидуальные предприниматели Виталий Толкалов и Ярослав Христов. Жалоба Христова возвращена истцу, иск Толкалова оставлен без движения для устранения нарушений.

11 сентября также стало известно, что Коптевский суд перенес на октябрь рассмотрение иска ГБУ "Автомобильные дороги" к организаторам акции 27 июля на сумму более 11,5 млн рублей. Ответчики по иску - Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров. Истец заявил, что после акции, которую они организовали компания обнаружила некоторые повреждения архитектурных форм и объектов дорожного хозяйства в центре Москвы.

По словам истца Сергея Ищенко, учреждение понесло убытки из-за того, что оно предоставляло правоохранительным органам 30 машин для перекрытия дорог, проводило дополнительную уборку из-за большого количества людей, а также из-за повреждения газона на площади 1 тыс. квадратных метров на Новом Арбате. Истец настаивал, что ответчики агитировали за выход на несогласованную акцию и не предприняли мер, чтобы участники не причинили вреда городскому пространству.

10 сентября Коптевский суд удовлетворил иск "Мосгортранса" к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы о возмещении убытков более чем 1,2 млн рублей из-за простоя транспорта в день мероприятия. Георгия Албурова суд исключил из числа ответчиков.

27 июля и 3 августа в центре Москвы прошли несогласованные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Акции сопровождались массовыми задержаниями.

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