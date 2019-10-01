Полиция Москвы подала два иска к оппозиционерам

Среди ответчиков - Алексей Навальный, Александр Соловьев, Любовь Соболь и Иван Жданов

Любовь Соболь и Илья Яшин на митинге в поддержку политзаключенных в Москве Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - ГУ МВД Москвы подало два иска к соратникам Алексея Навального и к лидеру московского отделения Партии перемен Александру Соловьеву, следует из картотеки Симоновского суда. Суть исков неизвестна. Получить комментарий в полиции "Интерфаксу" не удалось.

В одном иске ответчиками указаны сам Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов, глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, а также политик и ведущий канала Навальный Live Владимир Милов, глава Красносельского района Илья Яшин и Соловьев.

Ответчики по второму иску - юрист ФБК Любовь Соболь и глава отдела расследований фонда Георгий Албуров.

В ФБК не знают, с чем связан иск, сказал Жданов "Интерфаксу". "Думаю, что это что-то похожее на иск прокуратуры по нарушению предостережения. Вряд ли они пробуют взыскать упущенную выгоду", - отметил он.

Прокуратура Москвы подала иск к тем же политикам 9 сентября. 24 сентября Черемушкинский суд Москвы вернул иск в надзорное ведомство для устранения нарушений.

Жданов, Соловьев, Милов, Яшин и Соболь выдвигались на выборы в Мосгордуму, но не были зарегистрированы. В поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму летом прошел ряд акций, в том числе несогласованных.

К организаторам несанкционированной акции 27 июля и 3 августа подали иски транспортные компании, которые заявили, что из-за перекрытия улиц понесли ущерб. Среди заявителей были ГУП "Мосгортранс", ГБУ "Автомобильные дороги", Московский метрополитен, ООО "АНКОР", которому принадлежит ресторан "Армения" на Тверской улице и "М.Такси". Общая сумма исков превысила 13 млн рублей.

10 сентября Мосгортранс отсудил у политиков 1,2 млн рублей.