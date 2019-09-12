В КПРФ не согласились с оценкой "Единой Россией" итогов выборов 8 сентября

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин назвал необоснованной оценку результатов выборов 8 сентября, которую дала "Единая Россия".

"КПРФ повсеместно серьезно увеличила свои результаты, Мы серьезно увеличили свое представительство на муниципальном уровне. Результаты "Единой России", напротив, упали, но в ночных эфирах мы слышали, что кто-то кого-то "жахнул" на этих выборах", - сказал Афонин в четверг на заседании Госдумы.

"Господа, вы никого не жахнули, а жахнуло вас население и будет жахать за пенсионное ограбление, за "мусорную" реформу, за повышение НДС, за налог на самозанятых, за повышение цен на бензин и товары первой необходимости, за все те законы, которые принимаются в интересах капитала и нового олигархата", - добавил депутат.

Он утверждал при этом, что представители партии власти "разгромно проиграли в Хабаровском крае, сильно скукожились в Марий-Эл и республике Алтай, и только смогли сохранить свое представительство в Тульской области, и самое главное - с треском проиграли в Москве".

Ранее в сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что "Единая Россия" на прошедших выборах показала свое политическое лидерство.

Представитель Кремля обратил внимание журналистов на победу "Единой России" в большинстве субъектов РФ. "Справедливости ради, вам следовало бы сказать - в подавляющем большинстве мест - "Единая Россия" выиграла, где-то она проиграла. Тогда это соответствовало бы действительности", - сказал Песков.

Кроме того, секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак назвал достойным результат партии на выборах в Московскую городскую думу.