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В Коми обнаружено тело ребенка, утонувшего больше месяца назад

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Коми нашли тело трехлетнего мальчика, утонувшего в Усть-Куломском районе в начале августа.

Как сообщили "Интерфаксу" в Сыктывкарском аварийно-спасательном отряде, в среду, 11 сентября, рыбаки обнаружили тело ребенка в реке рядом с деревней Лебяжск, которая находится примерно в 35 км от места происшествия.

"Спасатели вели поиск ребенка на катере, который бурлил воду и создавал волны. Также проводили расчистку упавших в реку деревьев. Скорее всего, благодаря этой работе его удалось найти", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, утром 6 августа трое несовершеннолетних братьев из села Усть-Нем Усть-Куломского района Коми отправились на рыбалку. На реке Вычегде с понтонной переправы между селами Усть-Нем и Югыдъяг в воду упал трехлетний мальчик. Его решил спасти 12-летний брат, прыгнув в водоем. Начались их поиски. Следователи организовали проверку. Тело подростка нашли и достали из воды 14 августа.

Коми

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