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На Алтае пьяный дед утопил внука, сбрасывая его с лодки в надежде научить плавать

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Алтайском крае вблизи поселка Комсомольский мужчина пытался научить внука плавать, но в результате семилетний ребенок погиб.

В региональном СК сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

По данным следствия, дедушка привязал мальчика веревкой и сбрасывал с лодки в озеро, обучая плавать. Предположительно, в какой-то момент лодка перевернулась, и ребенок, который не умел плавать, утонул.

Дед сам признался, что был пьян. Данными экспертизы по этому вопросу следствие пока не располагает.

В СК подчеркнули, что действиям мужчины в части привязывания к лодке будет дана отдельная оценка.

Алтайский край

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