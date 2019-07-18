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В Республике Алтай двухлетний ребенок потерялся на берегу реки

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Двухлетний ребенок пропал без вести в селе Йодро в Республике Алтай, оказавшись без взрослых на берегу реки Чуя.

В пресс-центре Главного управления МЧС РФ по региону сообщили, что мальчик накануне гулял с другими детьми недалеко от реки. Сестры и брат, с которыми находился ребенок, понадеялись друг на друга и потеряли малыша из виду. В ходе поисков была найдена его обувь.

Сейчас в поисках мальчика задействованы 70 человек: полиция и местное население. Обследовано 25 километров береговой линии, поиск результатов не дал.

Поиски ведутся не только на берегу, но и в воде - на плавсредствах. По данным ведомства, пока нельзя утверждать, что ребенок утонул.

Республика Алтай Алтай

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