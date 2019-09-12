Путин заявил, что во главе России не может быть слюнтяй

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на встрече в дагестанском Ботлихе с участниками боевых действий 1999 года заявил, что "силы и мужество главе государства дают люди".

"При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства - это само собой разумеется, это по-другому невозможно", - ответил Путин на слова собеседников о том, что в Дагестане гордятся таким президентом.

"Я вспоминаю те события, я совершенно искренне говорю, это не для красного словца: для меня было чрезвычайно важно то, что здесь произошло. Это была абсолютно принципиальная вещь, потому что я увидел, что люди поддерживают, я понял, что люди готовы идти на самые большие жертвы ради своего Отечества", - заявил Путин. По его словам, "с этого момента для меня стало ясно, что мы победим, и никакие террористы нас не возьмут, и шансов у них нет". "Вот именно с этого момента", - добавил он.

Президент РФ поблагодарил присутствовавших за то, что они не забывают минувшие события. "Есть вещи, которые нельзя забывать и нельзя переврать. Это касается и Великой Отечественной войны, и таких событий. Если мы забываем что-то, то это что-то забытое к нам может потом вернуться. А если помним, знаем, что нас где-то ждет какая-то опасность, то у нас есть все шансы это предотвратить", - сказал он.

Так президент прокомментировал рассказы ополченцев о том, что они сохраняют свой штаб, и что участники боевых действий того времени из разных районов Дагестана продолжают в нем встречаться.

В ходе встречи в Ботлихе Путин выпил стопку водки в память о погибших во время событий 1999 года. Выпить за них политический лидер обещал там же ровно двадцать лет назад.

Президент в четверг прибыл на вертолете в дагестанское село, жители которого одними из первых приняли удар террористов, проникших в республику из Чечни в августе 1999 года. Он посетил мемориал памяти ботлихцам, погибшим в годы Великой отечественной войны, в Афганистане и в ходе боевых действий августа-сентября 1999 года. После этого Путин встретился с ополченцами из Ботлиха.