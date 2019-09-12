Минпросвещения запретило выгонять школьников с уроков из-за внешнего вида

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минпросвещения России считает, что школьники должны придерживаться делового стиля на занятиях, но из-за того, что они этого стиля не придерживаются, руководство школ не должно лишать их права посещать уроки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном в четверг.

В министерстве отметили, что "внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер". Такое требование содержится в действующих актах о соответствующих требованиях для всех регионов, напомнили в ведомстве. "Однако отметим недопустимость каких-либо препятствий со стороны школ в доступе учащимся к образовательному процессу", - подчеркнули в Минпросвещения.

Ранее стало известно о конфликте между учеником и руководством школы в городе Сосновоборска Красноярского края. Учитель сделал замечание четверокласснику из-за прически, затем, по данным журналистов, школьная администрация поставила родителей школьника перед выбором: или исполнять требование учителя, или переводить ребенка на домашнее обучение. Конфликт вызвал резонанс, пресс-служба регионального главка Следственного комитета РФ (СКР) сообщила о начале доследственной проверки.