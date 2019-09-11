Поиск

СКР проверит претензии красноярской школы к ученику из-за подражания Ибрагимовичу

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю инициировало доследственную проверку в связи с информацией о конфликте администрации местной школы и ученика из-за его прически, сообщает пресс-служба ведомства.

"По предварительным данным, 5 сентября ученик четвертого класса пришел в школу, где учитель сделала ему замечание из-за прически. Затем в беседе с родителями администрация школы предложила им перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога", - говорится в пресс-релизе.

Ведомство намерено установить правомерность требований представителей школьной администрации, а также рассмотреть вопрос о возможном превышении должностных полномочий.

Местные СМИ публикуют фото "нарушителя" с короткими волосами и небольшим хвостиком на макушке. При этом поясняется, что мальчик увлекается футболом, его кумир - Златан Ибрагимович, который тоже носит хвост.

СКР Красноярский край

Новости

Госдума обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю

МВД РФ предложило упростить получение гражданства для ряда иностранных студентов

МВД РФ предложило упростить получение гражданства для ряда иностранных студентов

В России стали чаще исчезать дети

Дело "Седьмой студии"

С Кирилла Серебренникова сняли подписку о невыезде

Дело "Седьмой студии"

Суд вернул в прокуратуру дело "Седьмой студии" Серебренникова

Суд вернул в прокуратуру дело "Седьмой студии" Серебренникова

В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы

Глава КПРФ в Москве вызвал зампреда ЦИК "на дуэль" из-за обвинений в преступлении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о полетах беспилотников

Ущерб сельскому хозяйству России от ЧС в 2019 году оценили в 9,5 млрд рублей

Ущерб сельскому хозяйству России от ЧС в 2019 году оценили в 9,5 млрд рублей

Врачи в РФ смогут "без страха" выписывать сильнодействующие обезболивающие

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');