СКР проверит претензии красноярской школы к ученику из-за подражания Ибрагимовичу

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю инициировало доследственную проверку в связи с информацией о конфликте администрации местной школы и ученика из-за его прически, сообщает пресс-служба ведомства.

"По предварительным данным, 5 сентября ученик четвертого класса пришел в школу, где учитель сделала ему замечание из-за прически. Затем в беседе с родителями администрация школы предложила им перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога", - говорится в пресс-релизе.

Ведомство намерено установить правомерность требований представителей школьной администрации, а также рассмотреть вопрос о возможном превышении должностных полномочий.

Местные СМИ публикуют фото "нарушителя" с короткими волосами и небольшим хвостиком на макушке. При этом поясняется, что мальчик увлекается футболом, его кумир - Златан Ибрагимович, который тоже носит хвост.