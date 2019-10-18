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Верховный муфтий России призвал ввести уроки нравственности в школах и вузах

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Глава Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин предложил ввести в школах и вузах изучение нравственности.

"Слава Богу, сейчас основы культуры традиционных конфессий (в школьной программе - ИФ) есть. Но хотя бы уроки нравственности еще, и не только в четвертом классе - и в средней школе, и в высших учебных заведениях", - сказал муфтий в пятницу на Всемирном русском народном соборе в Москве.

По мнению Таджуддина, без утверждения нравственных начал Россия не могла бы состояться как великое государство. "Слава Богу, наша страна - великая держава, и это доказано всем, и никто в этом не может сомневаться: и на Ближнем Востоке, и во всем мире есть чем отразить агрессию, если, не дай Бог, она случится. Но ведь (величие - ИФ) - это не только кнопки, не только оружие, еще и дух должен быть, чтобы все это выдержать", - заявил муфтий, еще раз призвав преподать детям основы духовности и нравственности.

Талгат Таджуддин Россия

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