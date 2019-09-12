Минобороны сообщило об открытии еще одного острова в Арктике

Арктика. Архивное фото Фото: Пресс-служба Геологического института/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Экспедиция Северного флота России обнаружила новый остров в Артике, говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Комплексная экспедиция Северного флота на Землю Франца-Иосифа совершила очередное географическое открытие. Ее участники подтвердили образование нового острова вместо полуострова Литтрова острова Галля", - отмечается в сообщении.

По информации Минобороны, 10 сентября гидрографическая группа комплексной экспедиции зафиксировала и нанесла данный факт на морские карты. Североморцы прошли новообразованным проливом из бухты Суровая в залив Гидрографов, провели замер глубин, а также измерили направление и скорость течения в нем.

"Спустя 145 лет после того, как нога человека впервые ступила на этот участок суши, военнослужащие Северного флота и ученые Русского географического общества убедительно доказали наличие безымянного пролива шириной около 500 метров и острова Литтрова площадью около 200 квадратных километров", - отмечается в сообщении.

27 августа пресс-служба Северного флота сообщила, что гидрографическая группа, действующая в составе комплексной экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в регионе. "Они находятся в бухте Визе на западном - Карском морском побережье острова Северный Новой Земли в районе ледника Вылки (Нансена). Площадь объектов варьируется от 900 до 54500 квадратных метров", - отмечалось в сообщении Северного флота.