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Северный флот подтвердил открытие пяти новых островов в Арктике

Северный флот подтвердил открытие пяти новых островов в Арктике
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Гидрографическая группа, действующая в составе комплексной экспедиции Северного флота (СФ) на архипелаг Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в регионе.

"Они находятся в бухте Визе на западном - Карском морском побережье острова Северный Новой Земли в районе ледника Вылки (Нансена). Площадь объектов варьируется от 900 до 54500 квадратных метров", - говорится в сообщении СФ, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

На открытых островах проведена топографическая съемка, они подробно описаны и сфотографированы.

Отмечается, что "своего официального открытия новые острова архипелага Новая Земля ждали почти три года".

В сообщении отмечается, что их обнаружила инженер службы океанографических измерений на гидрографическом судне "Визир" Северного флота, а в конце 2016 года - студентка Арктического факультета университета морского и речного флота имени адмирала Макарова Марина Мигунова. Она делала анализ спутниковых снимков бухты Визе при написании выпускной квалификационной работы.

Как отмечается, в этом районе первые открытия вышедших из-под ледника географических объектов сделали гидрографы Северного флота в ходе экспедиций 2015-2016 годов. Они спрогнозировали появление новых островов, скрытых ледником.

Гидрографы для мониторинга изменений береговой линии в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля активно используют материалы дистанционного зондирования Земли.

С их помощью за 2015-2018 годы всего были обнаружены более 30 новых островов, мысов и бухт. Штаб флота сообщает, что полученная информация многократно проверяется и попадает на карты, в руководства и пособия для плавания только после необходимых топогеодезических работ на местности.

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