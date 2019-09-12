Что произошло за день: четверг, 12 сентября

Поездка Владимира Путина в Ботлих, грядущее открытие новых кассационных и апелляционных судов и Егор Жуков в списках экстремистов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин посетил дагестанский Ботлих, давший отпор террористам из Чечни в 1999 году. Он встретился с участниками боевых действий и поднял рюмку в память о погибших тогда жителях села. Этот тост был отложен на 20 лет: в августе 1999 года Путин призвал не расслабляться на фоне планов боевиков. Позднее в четверг президент РФ лично поздравил Хабиба Нурмагомедова с успешным боем против американца Дастина Порье.

- С 1 октября в России начнут работать новые кассационные и апелляционные суды. По новой системе апелляции и кассации не будут рассматриваться в том же суде, который рассматривал дело в первой инстанции. Апелляционные суды общей юрисдикции будут рассматривать жалобы на не вступившие в силу решения судов регионов первой инстанции, а также дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Кассационные суды общей юрисдикции будут вышестоящей инстанцией для апелляционных судов, судов субъектов, районных судов и мировых судей.

- В нескольких регионах прошли обыски в штабах сторонников Алексея Навального и по местам их жительства. Также сообщалось об обысках у координаторов движения "Голос" в Саратове и Казани. По данным главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, охвачены были более ста адресов. Глава штабов Леонид Волков подчеркнул, что силовики связывают следственные действия с делом об отмывании 1 млрд рублей через Фонд борьбы с коррупцией, хотя он является структурой, отдельной от сети офисов Навального.

- Фигурант "дела 27 июля" Егор Жуков попал в список лиц, причастных к экстремизму. Данные на сайте Росфинмониторинга датированы 12 сентября. Адвокат блогера Леонид Соловьев выразил надежду, что его подзащитный будет исключен из перечня, когда закончится уголовное преследование или будет вынесено решение суда.

- Новым председателем правительства Ингушетии стал Константин Суриков. Ранее он занимал должность помощника-советника главы республики.

- Экспедиция Северного флота России обнаружила новый остров в Арктике. В Минобороны рассказали, что исследователям удалось доказать существование безымянного пролива шириной около 500 метров и острова Литтрова площадью около 200 квадратных километров.