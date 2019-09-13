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СКР завел дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Управление Следственного комитета России (СКР) по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, предполагаемый ущерб оценивается в миллиарды рублей, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

"По версии следствия, в 2017-2018 годах пока не установленные лица могли подделать более полумиллиона заявлений россиян, в соответствии с которыми они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в несколько крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В частности, речь идет о "ВТБ Пенсионный фонд", НПФ "Согласие", "Социум", "Газфонд ПН"", - говорится в публикации.

По имеющимся у издания данным, в махинациях подозревают агентов, оказывавших услуги НПФ. При этом все документы были завизированы нотариусами. Впрочем, как сообщает газета, следствие уже выяснило, что и их подписи и печати были поддельными.

Пока уголовное дело возбуждено по факту махинаций, фигурантов в нем нет - сейчас в СКР пытаются установить организаторов и исполнителей аферы, пишет "Коммерсантъ".

СКР

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