На программу ипотеки под 2% на Дальнем Востоке в 2010 году выделят 5-10 млрд руб.

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - На программу льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке в 2020 году будет выделено 5-10 млрд рублей, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам в кулуарах форума "Банки России - XXI век".

"В этом году будут там незначительные суммы, а в следующем году, я думаю, что, по первым предположениям, от 5 до 10 млрд рублей", - сказал Моисеев.

По его словам, в 2019 год объемы выдач по программе будут минимальны. "Потому что мы только запустим в ноябре-декабре, пока раскрутится. А в 2020 году зависит, там как считать, кто возьмет и не возьмёт. Понимаете, там же воронки условные, потому что мы можем посчитать количество молодых семей, которые, во-первых, захотят и, во-вторых, смогут взять ипотеку", - отметил замминистра.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею введения льготной ипотеки на жилье в регионах Дальнего Востока по ставке 2% годовых. Президент подчеркнул, что Дальний Восток - это молодой регион с хорошим демографическим потенциалом, который важно сохранить и приумножить.

По словам Путина, суммарный коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке выше среднероссийского уровня: из 8,2 млн жителей Дальневосточного федерального округа почти 1,5 млн - это молодежь, которая учится в школах, колледжах и вузах.

Программа может быть запущена в текущем году сроком на пять лет. Ее также могут распространить на первичный рынок жилья и индивидуальное жилищное строительство для тех граждан, которые взяли "дальневосточный гектар". Финансировать программу можно будет из средств госпрограммы "Развитие Дальнего Востока" и Фонда развития Дальнего Востока.