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Каждый третий россиянин сталкивался с семейным насилием

Каждый третий россиянин сталкивался с семейным насилием
Фото: Vostock-photo

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Практически каждый третий россиянин (31%) сообщает, что семейное насилие имело место в его ближайшем окружении, в том числе в собственной семье. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Так, 5% респондентов заявили, что такие случаи бывают в их собственных семьях. 7% опрошенных сообщили, что подобные проявления были в семьях, где они росли. 19% опрошенных отмечают, что семейное насилие случается в их ближайшем окружении.

На вопрос социологов о том, как следует действовать женщине, которую избил муж, 59% респондентов ответили, что следует обратиться за помощью в полицию, 20% опрошенных советуют идти к психологу, 11% участников исследования рекомендуют обратиться к адвокату.

При этом две трети респондентов (68%) не сталкивались в своем ближайшем окружении с семейными конфликтами, приводящим к применению физической силы.

Опрос был проведен 22-28 августа 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения численностью 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ.

Левада-центр

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