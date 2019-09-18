Более 70% россиян высказались за ограничение притока трудовых мигрантов

Два года назад такого мнения придерживались 58% опрошенных

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Почти три четверти жителей России (72%) полагают, что российские власти должны ограничивать приток иностранных граждан, приезжающих в РФ на заработки, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, противоположной точки зрения придерживается только каждый десятый россиянин (9% участников опроса), в то время как 15% респондентов равнодушны к миграционной политике властей.

Данные опроса показывают рост удельного веса сограждан, не приветствующих приток иностранной рабочей силы. Так, в июле 2017 года такого мнения придерживались 58% россиян, через год их количество достигло 67%.

Кроме того, опрос свидетельствует о снижении удельного веса россиян, считающих полезным способствовать притоку в РФ трудовых мигрантов из-за рубежа: в прошлом году так думали 14% респондентов.

Исследование также показало, что количество сограждан, равнодушных к миграционной политике властей, за последние два года сократилось вдвое: в июле 2017 года респондентов, которым все равно, было 30%.

Общероссийский опрос был проведен 22-28 августа 2019 года среди 1608 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.