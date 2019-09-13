США передадут РФ документы за подписью Николая II, похищенные в 1990-е годы

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты передадут России 16 исторических документов, похищенных из российских архивов в начале 1990-х. Об этом заявили "Интерфаксу" в посольстве США в РФ.

Официальная церемония передачи документов, подписанных последним российским императором Николаем II, состоится 18 сентября в особняке Спасо-хаус в центре Москве, рассказали в дипломатическом представительстве.

В посольстве отметили, что документы были обнаружены в результате расследования, проведенного министерством внутренней безопасности США.