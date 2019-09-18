Вашингтон передал Москве 16 похищенных в 1990-е годы указов Николая II

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Посол США в России Джон Хантсман передал российской стороне 16 указов императора Николая II от 1905-1914 годов, похищенных из российских архивов в начале 1990-х годов.

"В настоящее время отношения России и США переживают кризис доверия. Доверие находится на таком низком уровне, что нет лучшего способа, чтобы его создать, чем делать именно такие шаги", - сказал Хантсман в среду, выступая на церемонии передачи документов в Москве.

Указы последнего российского императора были обнаружены в результате расследования, проведенного министерством внутренней безопасности Соединенных Штатов.

Хантсман отметил, что Россия и США сотрудничают во многих областях в правоохранительной сфере, включая противодействие терроризму, борьбу с незаконным оборотом наркотиков и преступлениями против детей. "Представители наших правоохранительных служб регулярно встречаются для обмена информацией во благо наших стран", - сказал посол.

Он подчеркнул, что "рядовые американцы испытывают глубокое чувство уважения к истории России", и выразил надежду, что и "рядовые россияне правильно смогут интерпретировать этот важный шаг (передачу указов - ИФ), который сделан в знак уважения перед российской стороной".

О том, что США передадут России исторические документы, похищенные в 1990-е годы, стало известно ранее в сентябре.