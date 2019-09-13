Google выплатил в России штраф в 700 тыс. рублей за неудаление ссылок

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Компания Google оплатила штраф в размере 700 тысяч рублей, назначенный ей Роскомнадзором за отказ фильтровать поисковую выдачу в соответствии с реестром запрещенных в РФ сайтов, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Компания Google выплатила сумму штрафа в размере 700 тысяч рублей за неисполнение обязанности по прекращению выдачи сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничивается на территории России", - говорится в сообщении Роскомнадзора, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Штраф был назначен поисковику в июле. В Роскомнадзоре пришли к выводу, что в поисковой выдаче по-прежнему остается более трети запрещенных ссылок.