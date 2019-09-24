Роскомнадзор оценил усилия Google по фильтрации запрещенной информации

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Google принимает меры для улучшения фильтрации запрещенного в РФ контента, сообщил журналистам в кулуарах форума "Спектр 2019" глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Посмотрим, что с этим (фильтрацией контента - ИФ) будет в ближайшее время", - добавил Жаров. Так он ответил на вопрос, улучшила ли компания фильтрацию незаконного в РФ контента после того, как была оштрафована на 700 тысяч рублей.

Жаров затруднился назвать процент фильтрации поисковиком такого контента на сегодняшний день, "так как цифра колеблющаяся". "Я бы хотел ответить на этот вопрос в конце октября. Все-таки процесс перестройки алгоритма действий компании - он требует время. Это же не люди достают запрещенный ресурс, это машина", - пояснил он.

18 июля Роскомнадзор выписал штраф на 700 тысяч рублей компании Google за отказ фильтровать поисковую выдачу в соответствии с реестром запрещенной в РФ информации. По данным ведомства, незаблокированными на тот момент оставались около трети ссылок. 13 сентября в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что компания оплатила штраф.

Это уже второй штраф Google в России за отказ фильтровать поисковую выдачу. 26 ноября 2018 года Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google за отказ в соответствии с законом подключиться к реестру запрещенных в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи, а 11 декабря оштрафовал компанию на 500 тыс. руб.