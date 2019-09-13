В Кремле сочли возможным новый обмен заключенными с Украиной

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не исключают возможность нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень кропотливой и наверняка растянутой по времени работы. Никто априори возможность и целесообразность такого процесса не исключает, поэтому это вопрос двусторонних контактов", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что Кремлю "гораздо больше импонируют слова, которые мы слышали из Киева о том, что там готовится детальная "дорожная карта" по выполнению обязательств украинской стороны по имплементации Минских договоренностей".

"Только имплементация Минских договоренностей в полном объеме поможет нам всем избавиться от этой внутриукраинской проблемы", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков заявил, что Москва и Киев пока не поднимали вопрос о судьбе украинских кораблей, арестованных Россией в Керченском проливе. "Не готов сейчас обсуждать эту тему. По всей видимости, в рамках тех контактов, которые имеют место между Москвой и Киевом, этот вопрос должен быть поднят, и когда он будет поднят, он будет рассмотрен", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос, при каких условиях Россия готова вернуть эти корабли.

На вопрос, обсуждали ли Москва и Киев эту тему после обмена удерживаемыми лицами на прошлой неделе, Песков ответил отрицательно: "Нет, этот вопрос не затрагивался".

Между тем в Кремле негативно отнеслись к заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о том, что санкции являются действенным оружием дипломатии.

"Есть набор тезисов по санкциям, которые, возможно, стали уже немного тривиальными, но доказали свою правоту: это обоюдоострое оружие, которое не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву, размывает нормы международного права, и в целом не несет ничего хорошего ни тем странам, против кого объявляют санкции, ни тем странам, которые объявляют санкции", - заявил Песков.

Ранее в пятницу Зеленский призвал зарубежных партнеров Украины не менять свою позицию в отношении санкций против Российской Федерации. "Санкции - это мощное и действенное оружие дипломатии. Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, которые нам помогают, спасибо им, но иногда они думают о снятии санкций: "Вы теряете деньги, серьезно? Но простите, мы теряем людей", - сказал он.

Первый шаг в обмене заключенными

7 сентября Россия и Украина завершили обмен заключенными в формате "35 на 35". В Москву прибыли 35 человек: 32 мужчины и три женщины. В их числе - журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении рейса MH17 Владимир Цемах. Среди вернувшихся на Украину - режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанных после инцидента у берегов Крыма в прошлом году.

Ранее в пятницу Зеленский заявил, что украинская сторона готовит новые списки на следующий этап обмена с Россией удерживаемых лиц.

"Сейчас мы говорим о следующем этапе после наших политзаключенных, моряков. Откровенно скажу, что мы готовим другие списки и ожидаем следующего этапа обмена", - сказал он, выступая на 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).