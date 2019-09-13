Президент Украины сообщил о подготовке нового обмена задержанными с РФ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готовит новые списки для следующего этапа обмена с Россией удерживаемыми лицами.

"Сейчас мы говорим о следующем этапе после наших политзаключенных, моряков. Откровенно скажу, что мы готовим другие списки и ожидаем следующего этапа обмена ", - сказал он на 16-й Ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

Россия и Украина 7 сентября освободили по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 украинских моряка, нарушившие в Крыму российскую границу. В Россию вернулись журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении рейса MH17 Владимир Цемах, ставший впоследствии подозреваемым.