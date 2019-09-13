В "Справедливой России" назвали проплаченными сообщения о "пропавшем" кандидате

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Избранный в Мосгордуму член "Справедливой России" Александр Соловьев ведет активную партийную деятельность, отказываться от мандата он не будет, а информация о том, будто бы никто не мог его разыскать после выборов, "запущена за деньги", как узнали в партии, заявил лидер московских справедливороссов Алекснадр Романович.

Скоро Соловьев даст телеинтервью, пообещал он.

Соловьев выдвинулся в Мосгордуму от "Справедливой России" в третьем избирательном округе. Он набрал 36,5% голосов и выиграл.

В этом же округе выдвигался его полный тезка, бывший председатель "Открытой России" и глава московского отделения "Партии перемен" Дмитрия Гудкова. Второй Александр Соловьев не был зарегистрирован. Своего тезку он сначала называл кандидатом-спойлером, но после отказа в регистрации призвал своих избирателей за него голосовать. Такую же рекомендацию дал и проект "Умное голосование" Алексея Навального.

После выборов СМИ сообщали, что справедливоросс Соловьев не вел предвыборной агитации, не проводил встречи с избирателями, на выборы не направлял своих наблюдателей и сам не следил за ходом голосования. В избирком на подведение итогов голосования он не пришел. На сайте московского отделения "Справедливой России" он упоминался на тот момент только один раз - в новости об итогах выборов в Мосгордуму. После выборов с ним не могли связаться несколько дней. Глава московского штаба Навального Олег Степанов признался, что в штабе начали сомневаться, существует ли этот кандидат.

Вечером 10 сентября на сайте московского отделения партии появились фотографии со встречи победителей выборов с главой партии Сергеем Мироновым.