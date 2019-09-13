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Бунимович покинет пост детского омбудсмена Москвы

Спустя десять лет он возвращается в состав Мосгордумы

Бунимович покинет пост детского омбудсмена Москвы
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Евгений Бунимович
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Избранный от партии "Яблоко" депутатом Мосгордумы нового созыва Евгений Бунимович на следующей неделе покинет пост уполномоченного по правам ребенка в Москве.

"Я подал заявление о сложении с себя полномочий уполномоченного по правам ребенка. Согласно законодательству, депутат не может находиться на госслужбе. Во вторник, 17 сентября, состоится церемония присяги депутатов нового созыва, и в этот день уйду с должности уполномоченного", - заявил Бунимович "Интерфаксу" в пятницу.

Он отметил, что в Мосгордуме займется решением круга вопросов, которыми занимался на посту омбудсмена - образования, защиты детей, семьи, социальной сферой.

"Фактически десять лет я работал уполномоченным по правам ребенка в Москве. У нас немало достижений, но осталось и немало проблем, которые постараюсь решить уже на другом, законодательном уровне", - подчеркнул Бунимович.

По его словам, детский омбудсмен в Москве входит в аппарат уполномоченного по правам человека. Однако, в связи с изменениями федерального законодательства, в столице в этой системе также могут произойти изменения.

При этом вопрос о кандидатурах следующего детского омбудсмена пока обсуждается. "В любом случае, в переходный период готов помогать в работе новому уполномоченному по правам ребенка", - добавил Бунимович.

Евгений Бунимович - заслуженный учитель России. Являлся депутатом Мосгордумы с 1997 по 2009 годы, после чего был назначен уполномоченным по правам ребенка в Москве.

На прошедших 8 сентября выборах в Мосгордуму избраны все четыре представителя партии "Яблоко", которые смогли пройти процедуру регистрации кандидатами, в том числе Бунимович.

Евгений Бунимович Мосгордума

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