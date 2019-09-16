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Митруд нашел цель для тестирования четырехдневной рабочей недели

Новые условия труда испытают на участниках нацпроекта

Митруд нашел цель для тестирования четырехдневной рабочей недели
Участники совещания по реализации национальных проектов "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости" и "Развитие малого и среднего предпринимательства (МСП)" (архив)
Фото: Данил Айкин/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Министерство труда и социальной защиты РФ в ближайшие дни проведет совещание, на котором планируется обсудить введение в тестовом режиме четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности труда, сообщает в понедельник газета "Известия".

"В ближайшие дни в Минтруде пройдет совещание, на котором обсудят возможность внедрения в некоторых из этих (входящих в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" - ИФ) предприятий в пилотном режиме четырехдневной рабочей недели", - говорится в публикации со ссылкой на замминистра экономического развития РФ Петра Засельского.

Засельский отметил, что в рамках нацпроекта этот вопрос еще не сильно проработан и конкретных параметров введения укороченной недели пока нет, уточняет газета.

Согласно информации на сайте Федерального центра компетенций, сейчас в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" входят 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов России. Среди них, в частности, компании из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства, отмечает издание.

"На предприятиях... работники 30-40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным. Вывод о том, нужно сокращать рабочий день или нет, встанет после апробации этих методик на очень большом количестве предприятий", - приводит газета слова Засельского.

Он также пояснил, что тестирование сокращенной рабочей недели только в одной компании не даст результатов - для обсуждения этого вопроса нужна статистика с качественной выборкой, сообщается в статье.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что Госдума РФ проведет большую дискуссию с участием всех заинтересованных сторон о возможной корректировке трудового законодательства по дистанционной работе и вероятности перехода на четырехдневную рабочую неделю, по итогам которой могут быть разработаны законодательные инициативы.

Минтруд

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