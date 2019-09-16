Митруд нашел цель для тестирования четырехдневной рабочей недели

Новые условия труда испытают на участниках нацпроекта

Участники совещания по реализации национальных проектов "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости" и "Развитие малого и среднего предпринимательства (МСП)" (архив) Фото: Данил Айкин/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Министерство труда и социальной защиты РФ в ближайшие дни проведет совещание, на котором планируется обсудить введение в тестовом режиме четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности труда, сообщает в понедельник газета "Известия".

"В ближайшие дни в Минтруде пройдет совещание, на котором обсудят возможность внедрения в некоторых из этих (входящих в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" - ИФ) предприятий в пилотном режиме четырехдневной рабочей недели", - говорится в публикации со ссылкой на замминистра экономического развития РФ Петра Засельского.

Засельский отметил, что в рамках нацпроекта этот вопрос еще не сильно проработан и конкретных параметров введения укороченной недели пока нет, уточняет газета.

Согласно информации на сайте Федерального центра компетенций, сейчас в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" входят 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов России. Среди них, в частности, компании из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства, отмечает издание.

"На предприятиях... работники 30-40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным. Вывод о том, нужно сокращать рабочий день или нет, встанет после апробации этих методик на очень большом количестве предприятий", - приводит газета слова Засельского.

Он также пояснил, что тестирование сокращенной рабочей недели только в одной компании не даст результатов - для обсуждения этого вопроса нужна статистика с качественной выборкой, сообщается в статье.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что Госдума РФ проведет большую дискуссию с участием всех заинтересованных сторон о возможной корректировке трудового законодательства по дистанционной работе и вероятности перехода на четырехдневную рабочую неделю, по итогам которой могут быть разработаны законодательные инициативы.