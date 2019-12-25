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Роскомнадзор решил через суд заблокировать два сервиса электронной почты

Роскомнадзор решил через суд заблокировать два сервиса электронной почты
Фото: Reuters

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор попросил Таганский суд заблокировать в России почтовые сервисы Scryptmail.com и Mailbox.org. Они не предоставили службе данные для внесения в реестр операторов распространения информации, объяснили в пресс-службе ведомства.

Когда суд начнет рассматривать это требование, в Роскомнадзоре пока не знают.

О намерении подать такой иск пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский говорил в середине сентября. По его словам, владельцы сервисов проигнорировали запросы Роскомнадзора. Штрафы в этой ситуации чиновники считают неэффективными.

Ранее РБК сообщал о готовящихся исках в суд в связи с отказом владельцев почтовых сервисов Mailbox.org (немецкой компании Heinlein Support GmbH) и Scryptmail (компании SCRYPTmail LLC) предоставить по запросу ФСБ свои контактные сведения для внесения в реестр ОРИ. Опрошенные изданием эксперты утверждают, что интерес ФСБ к Scryptmail и Mailbox.org мог быть вызван ложными сообщениями о минировании. Информированный источник "Интерфакса" подтвердил, что запрос ФСБ был связан с волной ложных минирований зданий в первой половине 2019 года.

Со своей стороны основатель и исполнительный директор Heinlein Support GmbH Пэр Хайнлайн тогда же заявил, что компания категорически не приемлет использование своего сервиса для ложных сообщений о терактах и готово к взаимодействию с ведомством. Он выражал готовность ответить на любые запросы, допустимые с точки зрения германского и европейского права.

По словам Хайнлайна, "вопреки заявлениям представителей Роскомнадзора, mailbox.org не известно о каком-либо решении суда, в соответствии с которым mailbox.org должен был бы предоставить сведения", а если оно и было, то компанию с ним не ознакомили. "В связи с этим мы очень удивлены происходящим и обвинениями Роскомнадзора", сказал он и добавил, что у сервиса mailbox.org есть эффективные методы защиты и блокировки поддельных учетных записей, и компания не приемлет использование их в преступной деятельности".

Scryptmail Роскомнадзор Heinlein Support Mailbox ФСБ Вадим Ампелонский

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