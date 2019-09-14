Плавучая АЭС "Академик Ломоносов" пришвартовалась на Чукотке

Первый в мире промышленный плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" в порту Певека. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" пришвартовался в месте своего постоянного базирования на Чукотке, сообщает АО "Концерн Росэнергоатом".

"В ближайшие месяцы на ПЭБ будет выполнен завершающий этап пуско-наладочных работ, связанный с подготовкой к выдаче электрической и тепловой энергии в береговую инфраструктуру. Основные задачи текущего года - до конца ноября завершить работы по сооружению подстанции "Береговая" и до 31 декабря выполнить ввод ПАТЭС в эксплуатацию", - сообщил глава "Росэнергоатома" Андрей Петров, которого цитирует пресс-служба, во время торжественной церемонии встречи ПЭБ в субботу в Певеке.

После швартовки и подключения к сетям ПЭБ станет полноценным энергетическим объектом в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). После ввода ПАТЭС в эксплуатацию количество АЭС в России увеличится с 10 до 11.

В перспективе ПАТЭС должна заменить выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чаун-Билибинского энергоузла - Чаунскую ТЭЦ в Певеке и Билибинскую АЭС в Билибино.

ПАТЭС "Академик Ломоносов" мощностью 70 МВт предназначена для выработки и выдачи потребителям тепла и электрической энергии, также может использоваться для опреснения морской воды. Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал.ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме.

Энергопуск первой реакторной установки на ПЭБ "Академик Ломоносов" состоялся в декабре 2018 года. Главный этап пусковых операций - комплексные испытания ядерной энергетической установки ПЭБ - стартовали 25 ноября.