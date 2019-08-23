Российская плавучая АЭС отправилась в путешествие длиной почти 5 тыс. км

Энергетический блок "Академик Ломоносов" вышел из Мурманска и пришвартуется в городе Певек на Чукотке

Плавучая атомная тепловая электростанция "Академик Ломоносов" Фото: Reuters

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" в пятницу отправился из Мурманска к месту своего постоянного базирования в Певеке Чукотского автономного округа, сообщил с церемонии корреспондент "Интерфакса".

Энергоблок должен будет преодолеть путь более чем в 4700 км. В Певеке он станет полноценным энергетическим объектом в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) и после подключения к энергосетям будет эксплуатироваться в составе плавучей атомной теплоэлектростанции, снабжая электричеством город Певек и Чукотский автономной округ, в том числе замещая мощности Билибинской АЭС, которая будет окончательно остановлена в начале следующего десятилетия, говорится в сообщении "Росэнергоатома".

Капитан порта Мурманска дал разрешение на выход в открытую акваторию. Незадействованное оборудование плавучего энергоблока законсервировано и переведено в состояние готовности к транспортировке.

В отдаленных регионах РФ строительство полноценных атомных электростанций затруднено. В "Росэнергоатоме" отмечают, что после введения в эксплуатацию ПАТЭС станет самой северной атомной станцией не только в России, но и в мире, забрав этот титул у Билибинской АЭС. После ее ввода количество атомных станций в России увеличится с 10 до 11. В перспективе она должна заменить выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чаун-Билибинского энергоузла - Чаунскую ТЭЦ в Певеке и Билибинскую АЭС в Билибино.

Размещение ПАТЭС в Певеке создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Чаунского муниципального района и Чукотки в целом. Кроме того, она станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути, обеспечения круглогодичной ледокольной проводки, которая позволит реализовать крупные инфраструктурные проекты, логистически связанные с портом Певек, где будет базироваться плавучий энергоблок, рассчитывают в "Росэнергоатоме".

Плавучий энергетический блок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" - это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. ПЭБ предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения.

Разрабатывать атомный плавучий энергетический блок начали с середины 2000-х годов. Работы велись по проекту 20870. "Академика Ломоносова" заложили в 2007 году.

Станция оснащена двумя водо-водяными реакторами ледокольного типа КЛТ-40С с электрической мощностью до 35 мегаватт каждый. Таким образом, обе реакторные установки могут вырабатывать до 70 мегаватт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме. Этого достаточно, чтобы обеспечить энергопотреблением город с населением около 100 тыс. человек. Станция также может использоваться для опреснения морской воды с получением до 240 тыс. кубометров пресной воды в сутки.

Длина судна составляет 144 метра, а ширина - 30 метров, водоизмещение 21,5 тыс. тонн.

Энергопуск первой реакторной установки на ПЭБ "Академик Ломоносов" состоялся в декабре 2018 года. Главный этап пусковых операций - комплексные испытания ядерной энергетической установки ПЭБ - стартовал 25 ноября.

В порт Мурманска плавучая электростанция прибыла 19 мая. Здесь на площадке "Атомфлота" ее реакторы зарядили ядерным топливом, проводились расширенные швартовные испытания.

В настоящее время "Росатом" работает над вторым поколением ПАТЭС - оптимизированным плавучим энергоблоком (OFPU), который будет меньше и мощнее своего предшественника. Его предполагается оснастить двумя реакторами типа РИТМ-200M общей мощностью 100 МВт.