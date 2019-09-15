В Якутии экипаж вертолета перестал выходить на связь

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Якутии начали поиски вертолета с тремя людьми на борту после того, как пилот перестал выходить на связь, сообщает в воскресенье региональное управление МЧС России.

В ведомстве уточнили, что вертолет Eurocopter, выполнявший полеты на территории Оймяконского и Томпонского районов республики, перевозил заготовленную ранее рыбу. При движении по маршруту, в сторону устья ручья Уточан на территории Оймяконского района, пилот перестал выходить на связь.

Как отмечается, сигналы от аварийного маяка не поступали. На борту находился пилот и два пассажира.

С озера Аяма в район рыболовецкой базы вылетел другой вертолет Eurocopter и вертолет Robinson из поселка Усть-Нера, принадлежащие частным компаниям.