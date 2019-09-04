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На Ямале возобновили поиски пропавшего около месяца назад вертолета

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели Ямала ищут вертолет Ми-2, который с тремя людьми на борту пропал после вылета еще 11 августа. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"Проведенные в августе поисково-спасательные работы положительных результатов не принесли и были приостановлены", - говорится в сообщении департамента. В настоящее время поиски возобновлены, их ведут специалисты "Ямалспаса".

В департаменте также рассказали, что пилот Ми-2 отправился в полет из ямальского поселка Коротчаево в городе Новый Уренгой, не уведомив об этом службы организации воздушного движения.

Вертолет должен был прибыть в поселок Дудинка Красноярского края, но там не появился. На его борту было три человека. У пропавшего без вести вертолета синий корпус и нет регистрационных номеров.

"Место падения вертолета может быть случайно обнаружено жителями, ведущими коренной образ жизни в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности, а также рыбаками или охотниками. В случае обнаружения вертолета или его фрагментов прошу сообщить по номеру вызова экстренных служб "112" или в оперативную службу "Ямалспаса" по телефону 4-39-57", - обратился к жителям округа начальник управления противопожарной и спасательной деятельности профильного ведомства Евгений Калашник.

Ми-2 ЯНАО

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