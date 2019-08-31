Спасатели обнаружили упавший вертолет на дне Клязьминского водохранилища

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - МЧС подключит водолазов для проведения спасательных работ на месте падения вертолета в Клязьминское водохранилище, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

"Визуально под водой обнаружили вертолет, ожидают водолазов", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что вертолёт зацепился за линию электропередач близ подмосковного Долгопрудного и упал в воду.

По данным пресс-службы регионального главка МЧС, падение частного двухместного вертолета произошло в 50 метрах от берега. Данные о погибших и пострадавших уточняются.

Возбуждено уголовное дело.