Спасатели обнаружили упавший вертолет на дне Клязьминского водохранилища
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - МЧС подключит водолазов для проведения спасательных работ на месте падения вертолета в Клязьминское водохранилище, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
"Визуально под водой обнаружили вертолет, ожидают водолазов", - сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что вертолёт зацепился за линию электропередач близ подмосковного Долгопрудного и упал в воду.
По данным пресс-службы регионального главка МЧС, падение частного двухместного вертолета произошло в 50 метрах от берега. Данные о погибших и пострадавших уточняются.
Возбуждено уголовное дело.