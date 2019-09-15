Зашедшее в Черное море судно ВМС США направилось в Грузию
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Быстроходное транспортное судно ВМС США USNS Yuma ("Юма"), зашедшее в минувшую пятницу в Черное море, судя по курсу, направляется в Грузию, следует из мониторинговых данных международной системы AIS.
Уже в понедельник утром оно может зайти в один из грузинских портов, предположительно, в Поти.
Как сообщалось, сразу после захода в акваторию Черного моря американского корабля за его передвижением начали следить российские военные.
Высокоскоростное военное судно "Юма" - USNS Yuma (T-EPF-8) - является одним из новейших вспомогательных десантных кораблей в составе ВМС США.
Полное водоизмещение судна Корпуса морской пехоты США составляет 2400 тонн, длина - 103 метра. Оно способно развивать скорость до 80 км/час.
Корабль может перевозить до 300 морских пехотинцев и 550 тонн различной военной техники, в том числе боевые машины пехоты и танки. На нем также имеется вертолетная посадочная площадка.