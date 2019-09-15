Зашедшее в Черное море судно ВМС США направилось в Грузию

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Быстроходное транспортное судно ВМС США USNS Yuma ("Юма"), зашедшее в минувшую пятницу в Черное море, судя по курсу, направляется в Грузию, следует из мониторинговых данных международной системы AIS.

Уже в понедельник утром оно может зайти в один из грузинских портов, предположительно, в Поти.

Как сообщалось, сразу после захода в акваторию Черного моря американского корабля за его передвижением начали следить российские военные.