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Зашедшее в Черное море судно ВМС США направилось в Грузию

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Быстроходное транспортное судно ВМС США USNS Yuma ("Юма"), зашедшее в минувшую пятницу в Черное море, судя по курсу, направляется в Грузию, следует из мониторинговых данных международной системы AIS.

Уже в понедельник утром оно может зайти в один из грузинских портов, предположительно, в Поти.

Как сообщалось, сразу после захода в акваторию Черного моря американского корабля за его передвижением начали следить российские военные.

Высокоскоростное военное судно "Юма" - USNS Yuma (T-EPF-8) - является одним из новейших вспомогательных десантных кораблей в составе ВМС США.

Полное водоизмещение судна Корпуса морской пехоты США составляет 2400 тонн, длина - 103 метра. Оно способно развивать скорость до 80 км/час.

Корабль может перевозить до 300 морских пехотинцев и 550 тонн различной военной техники, в том числе боевые машины пехоты и танки. На нем также имеется вертолетная посадочная площадка.

Черное море США Грузия Юма Yuma

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