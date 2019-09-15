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В Кремле назвали тревожным событием атаку на нефтяные заводы Саудовской Аравии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии является тревожным событием для нефтяного рынка, заявил "Ведомостям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он констатировал, что подобные события не способствуют стабилизации рынка энергоносителей, добавив, что президент "разумеется, в курсе этих событий".

По словам Пескова, саудовская сторона не обращалась за помощью к России и другим странам.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке дронов. В частности, атакован был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Саудовская Аравия Aramco

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