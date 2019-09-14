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Йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за удар по объектам Aramco

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Ответственность за удары, нанесенные по объектам саудовской нефтяной компании Aramco, взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

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В эфире телеканала "аль-Масира" представитель движения сообщил, что в атаках, которые были осуществлены утром в субботу, были задействованы десять беспилотных аппаратов. При этом он отметил, что удары по объектам в Саудовской Аравии будут продолжены.

Эр-Рияд пока не сообщил, кто мог стоять за этими атаками.

Ранее в субботу саудовские власти проинформировали об ударах с беспилотников по объектам саудовской нефтяной компании Aramco, вследствие чего возникли пожары.

О пострадавших и объеме нанесенного ущерба не сообщается.

В Йемене с марта 2014 года продолжается вооруженный конфликт. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

Хуситы удерживают значительные территории на севере Йемена, включая столицу страны Сану.

Саудовская Аравия Aramco Йемен

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