В самарском метро установят систему распознавания лиц

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Самаре систему распознавания лиц, которую опробовали во время чемпионата мира по футболу 2018 года, хотят внедрить в метрополитене и на автовокзале. Об этом сообщила пресс-служба администрации Самарской области.

Систему сейчас тестируют на железнодорожном вокзале. Она помогла распознать и задержать двух подозреваемых и раскрыть несколько преступлений.

Сейчас чиновники проводят конкурс на разработку проектной документации для внедрения системы.

Впервые систему распознавания лиц в регионе запускали во время ЧМ-2018, напомнили в пресс-службе. Тогда камеры установили на металлодетекторах на площади Куйбышева, где была фан-зона. Они позволили задержать 27 человек, ранее нарушавших порядок на мероприятиях с участием болельщиков. Задержанных не пустили в фан-зону.