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Суд отказался запретить систему распознавания лиц в Москве

Представитель мэрии в суде заявила, что слежкой за гражданами не занимаются

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Москве Савеловский суд отказался запретить применение в городе технологии видеоидентификации лиц. Запрета добивалась москвичка Алена Попова. Она подала иск к МВД, департаменту информационных технологий столицы и управлению Роскомнадзора по Центральному федеральному округу.

Судья Марина Иванова встала на сторону ответчиков.

В департаменте информационных технологий заявили, что система распознания лиц и видеонаблюдения нужна не только для идентификации граждан, но и "обнаружения снега у подъезда, переполненных мусорных баков, (...) поломанных качелей на детских площадках для дальнейшего устранения". Там отметили, что система работает в соответствии с законом о персональных данных и с государственной программой.

Представитель департамента Наталья Андриянова заверила, что в отношении истицы эта технология не применялась.

"Это просто камеры. Мы не знаем гражданку Попову, у нас нет ее биометрических и персональных данных. Мы за гражданами не следим, это не является целью департамента, у нас нет никакой базы, чтобы ее оттуда удалять", - сказала она.

Попова в иске пожаловалась на "тотальную слежку". По ее мнению, ее права в связи с работой системы ежедневно нарушаются и никакие меры безопасности не могут нарушать право на частную жизнь. Мысль от том, что ее биометрию могут собирать и использовать без ее письменного согласия приводит ее в ужас.

Истица попросила суд признать незаконным применение этой технологии в "Городской системе видеонаблюдения", обязать ответчиков воздержаться от ее применения и и удалить ее биометрические данные из базы данных.

Иск Попова подала в начале октября. По ее словам, в ее отношении технология распознавания лиц применялась. Весной 2018 года она провела одиночный пикет у здания Госдумы. Затем Тверской суд ее оштрафовал на 20 000 рублей, и в суде изучались записи с камер видеонаблюдения, на которых лицо пикетчицы было увеличено в 32 раза.

Система распознания лиц заработала в Москве в 2017 году. Чиновники говорят, что она помогает обеспечивать безопасность. На осень 2017 года в системе было больше 3000 видеокамер. В 2019 году власти собирались запустить общегородскую систему распознавания лиц для розыска преступников, на сайте мэра говорилось, что в системе 162 000 видеокамер.

22 октября в МВД заявили, что оснастят функцией распознания лиц все видекамеры наблюдения в Москве. 6 ноября в мэрии сказали, что установят такую систему на турникеты на 26 станциях московского метро.

Савеловский суд Москва Алена Попова Мария Иванова

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