В Кремле не стали комментировать инцидент с бабушкой сотрудника штаба Навального

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать обыски в квартире бабушки юриста Воронежского штаба Алексея Навального, после которых женщина скончалась.

Ранее СМИ сообщили, что в понедельник в Нововоронеже от обширного инфаркта скончалась бабушка Данила Новикова - юриста воронежского штаба Навального.

Ее внук утверждает, что женщина почувствовала себя плохо сразу после следственных действий в ее квартире, которые проводили следователи СКР в рамках уголовного дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией.

На просьбу прокомментировать жесткие действия следователей Песков сказал: "В данном случае я не считаю возможным комментировать обстоятельства следственных действий, поскольку мы не знаем никаких деталей и это не наша прерогатива - заниматься следственными действиями".

Журналисты попросили также ответить на вопрос, правомерны ли обыски в квартирах у фигурантов дела, хотя заведомо известно, что они там не проживают.

"Такую постановку вопроса считаю неуместной. Прописка есть прописка. Это действующая система в нашей стране. Но, не зная деталей, не могу ничего сказать - оправдано, не оправдано. К сожалению, не знаю, с чем была связана смерть упомянутой вами бабушки. Наверное, это скорее, прерогатива медиков давать заключение по этому поводу", - заключил Песков.

Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к ночным и обыскам рано утром в "жёсткой манере", пресс-секретарь президента сказал: "Все следственные действия должны выполняться в строгом соответствии с законом. Если эти действия идут в нарушении закона, у граждан есть право по опротестование этих действий".