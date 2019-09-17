В Мосгорсуд поступило 140 жалоб на обыски у сторонников Навального

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники и волонтеры региональных штабов Алексея Навального направили в Мосгорсуд уже около 140 апелляционных жалоб на обыски у них дома по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

16 сентября он сообщил о 30 жалобах, с тех пор в суд было направлено еще 110. Заявители оспаривают постановление Басманного суда, по которому их обыскивали. Они считают, что суд не привел фактических обстоятельств, на основании которых разрешил проведение обысков. Суд разрешил обыски, несмотря на то, что следователь в ходатайстве не указал, что именно будут искать, а также суд допустил изъятие имущества и денег у заявителей, пересказал Чиков.

12 сентября одновременно в более чем сорока городах начались обыски в штабах Навального, а также дома у активистов и их родственников. Комментируя следственные действия, глава сети штабов Леонид Волков отмечал, что штабы не связаны с ФБК и что у фонда нет региональных представительств. Он также сообщил, что обыски проводились по 94 постановлениям, которые 4 сентября вынес Басманный суд. В некоторых случаях дома активистов обыскивали по постановлениям местных следователей о производстве обысков в связи с безотлагательными обстоятельствами.

Вечером 16 сентября Навальный заявил, что обыски проводились, в частности, дома у бабушки юриста воронежского штаба Даниила Новикова - Валентины Таркановой, у нее изъяли планшет. Во время следственных действий ей стало плохо. В субботу ее госпитализировали с инфарктом. Несколько дней спустя она умерла. Информацию о ее смерти "Коммерсанту" подтвердили координатор воронежского штаба Павел Смирнов и сам Новиков.

"Картина такая – обыски прошли в четверг, понятые-соседи, все штатно, — сказал источник "Коммерсанта" в правительстве региона.— В субботу в 14:25 она поступает в Новоронежскую больницу. Получает лечение. Сегодня (16 сентября - ИФ) в 16:50 умерла. А уж дальше совесть каждого позволит интерпретировать ситуацию в любую сторону. Царствие небесное ей".

Следственный комитет 3 августа сообщил, что возбудил дело об отмывание 1 млрд рублей через ФБК. По версии следствия, неустановленные лица положили деньги, нажитые преступным путем, на банковские счета и перечислили в ФБК. В материалах уголовного дела, с которыми знакомился "Интерфакс", пока речь идет о сумме порядка 75,5 млн рублей.