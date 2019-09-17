В Госдуме заявили о нереальности перехода на сокращенную рабочую неделю

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Переход на четырехдневную рабочую неделю в России в настоящее время неосуществим, считает первый зампред комитета Госдумы по труду Михаил Тарасенко.

"Путь, который обсуждается (переход на четырехдневную рабочую неделю - ИФ), он для России не актуален, необходимо сокращать не дни, а часы. Нам нужно идти по путь постепенного сокращения рабочего времени, а вот эта идея перейти на четырехдневную рабочую неделю, я не верю в ее реальность на нынешнем этапе" - заявил Тарасенко "Интерфаксу" во вторник, подчеркнув, что это его личное мнение.

Депутат полагает, что переход на "четырехдневку" возможен только для чиновников, на предприятиях резко повысить производительность труда невозможно.

Он отметил, что переход на четырехдневную рабочую неделю отстаивает Международная организация труда (МОТ), которая уповает на внедрение робототехники. "У нас еще не настолько проведена роботизация, чтобы данная тема стала актуальной. Более того, у нас есть проблема в том, что в экономику приходит меньше людей из-за демографической ямы, которая имеет место быть в настоящее время в РФ", - сказал Тарасенко.

11 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил изменение трудового законодательства с целью гибкого регулирования количества рабочих часов и дней, а в некоторых случаях - сокращения рабочей недели до четырех дней. После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента обсудит такую идею.

В понедельник, 16 сентября, газета "Известия" сообщила, что Минтруда может внедрить в тестовом режиме четырехдневную рабочую неделю на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности труда.