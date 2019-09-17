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В "Роскосмосе" согласились, что космонавтам может пригодиться оружие

Пистолет может понадобиться, чтобы отстреливаться от диких животных после посадки на Землю

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" изучает вопрос возвращения оружия в аварийный запас космонавтов, предназначенный для выживания на Земле при нештатной посадке, сообщил журналистам глава отряда космонавтов Олег Кононенко.

"Это оружие было исключено из состава носимого аварийного запаса, и сейчас в "Роскосмосе" решили подумать, стоит ли его вернуть. Потому что все это стоит денег - и разработка, и изготовление", - сказал Кононенко, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, оружие могло бы пригодиться космонавтам при нештатных посадках в пересеченной местности. "Возможно, нам нужно оружие, диких животных никто не исключал на Земле", - добавил космонавт.

Ранее в состав носимого аварийного запаса космонавтов входил трехствольный пистолет ТП-82. Пистолет был снабжен прикладом-мачете, предназначенным для прокладывания пути в зарослях, заготовки дров, рытья канав и других задач по выживанию.

Пистолет был разработан с учетом опыта нештатной посадки в 1965 году космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева, которым пришлось два дня находиться в тайге из-за того что спасательный вертолет не мог приземлиться рядом с ними.

До принятия в 1986 году на вооружение ТП-82, в состав аварийного запаса входил пистолет Макарова. В 2000-х годах из-за проблем с боеприпасами пистолет ТП-82 был исключен из комплекта выживания космонавтов.

Роскосмос

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