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Рогозин заявил, что российских космонавтов могут вооружить к 2021 году

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Огнестрельное оружие может войти в арсенал космонавтов к 2021 году. Об этом сообщил журналистам в среду генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Сейчас идет тестирование. Вопрос может быть решен в течение полутора лет", - сказал руководитель госкорпорации.

Рогозин отметил, что в Балтийском государственном техническом университете "Военмех" в Петербурге сегодня показали разработку многоствольного пистолета, который может исполнять разные функции - "отпугивания зверей, добыча пропитания, сигнальная функция".

Кроме того глава госкорпорации напомнил, что раньше такое оружие было в комплекте у космонавтов. "Теперь, связи с тем, что большинство полетов мы переносим на (космодром - ИФ) "Восточный", который находится в малонаселенной, лесной местности, то космонавты выражают заинтересованность в том, чтобы оружие было в комплекте", - уточнил он.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Роскосмос" изучает вопрос возвращения оружия в аварийный запас космонавтов, предназначенный для выживания на Земле при нештатной посадке. Об этом рассказал глава отряда космонавтов Олег Кононенко.

По словам Кононенко, в "Роскосмосе" пока размышляют, стоит ли принимать такие меры. "Потому что все это стоит денег - и разработка, и изготовление", - сказал он.

По его словам, оружие могло бы пригодиться космонавтам при нештатных посадках в пересеченной местности. "Возможно, нам нужно оружие, диких животных никто не исключал на Земле", - отметил Кононенко.

Дмитрий Рогозин Роскосмос

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