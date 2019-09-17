Путин поручил главам регионов Дальнего Востока лично посетить подтопленные районы

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов Дальнего Востока, пострадавших от паводка, лично, "никому не перепоручая", посетить подвергшиеся паводку районы. Об этом глава государства сказал во вторник на совещании по вопросам ликвидации последствий наводнения в Дальневосточном федеральном округе.

"Самим, своими глазами посмотреть, что там происходит, с людьми поговорить, понять, что нужно сделать", - проинструктировал Путин руководителей регионов. Он также заявил, что главы регионов должны требовать от своих подчиненных внимательной работы с пострадавшими от стихийного бедствия гражданами.

"Люди до сих пор сталкиваются с черствостью и формализмом, с худшими и, к сожалению, весьма распространенными чертами нашей бюрократии. Прошу должным образом инструктировать подчиненных, уважаемые коллеги, ответственно, нормально поставить всю работу", - сказал Путин

Глава государства также обратил внимание, что пока нет окончательных данных по ущербу, числу пострадавших домохозяйств, предприятий и объектов инфраструктуры.

"Десятки городов, сел, несколько сотен жилых домов до сих пор подтоплены. Поэтому первое и главное, что хотел бы вновь подчеркнуть: нельзя оставлять людей один на один с их проблемами", - сказал Путин.

В совещании посредством видеотрансляции принимают участие руководители Амурской области, Еврейской автономной области, Приморья, Хабаровского края, Забайкальского края и Магаданской области, а также республики Бурятия.

"Оперативные сводки показывают, что пик паводка, будем надеяться, в основном позади", - сказал президент. По его словам, упреждающие меры, принятые с учетом уроков масштабного наводнения 2013 года, помогли избежать трагических и критических последствий.

В начале сентября МЧС РФ сообщало, что подтопленными из-за паводка остаются 85 населенных пунктов в четырех субъектах Дальнего Востока. По данным министерства, речь шла о Хабаровском и Приморском краях, Амурской области и Еврейской автономной области.