Ущерб от паводка в Хабаровском крае предварительно оценили в 1 млрд рублей

Глава региона уже попросил о помощи правительство РФ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой оказать финансовую помощь региону для восстановления пострадавших от паводка районов края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства.

По предварительным оценкам властей края, в результате паводков населению и инфраструктуре края был нанесен ущерб в размере 990 млн рублей. Какую сумму регион запросил у федерального центра, в пресс-релизе не уточняется.

Накануне в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным Фургал доложил о стабилизации паводковой ситуации в регионе. Уровень Амура в районе Хабаровска упал ниже 600 см.

В пресс-службе уточнили, что зоне подтопления в регионе остаются 93 населенных пункта в 11 муниципальных образованиях края. От стихии пострадало 670 жилых домов, в которых проживает более 2 тысяч человек. Сложной остается ситуация в Комсомольске-на-Амуре, где подтоплено 440 жилых домов, в которых проживает 742 человека.

Фургал также пообещал выплатить пострадавшим от паводка до 50 тысяч рублей при частичной утрате имущества и до 100 тысяч при полной утрате. Всего на ликвидацию последствий паводка уже было направлено 73 млн рублей.

Более 50% жилых домов, попавших в зону паводка в этом году, уже были признаны непригодными после наводнения 2013 года. Тогда собственники получили положенные выплаты для приобретения нового жилья. Однако пострадавшие дома также остались за ними.