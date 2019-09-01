На Дальнем Востоке паводками подтоплены 85 населенных пунктов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Подтопленными из-за паводка остаются 85 населенных пунктов в четырех субъектах Дальнего Востока, сообщает в воскресенье МЧС России.

Речь идет о Хабаровском и Приморском краях, Амурской области и Еврейской автономной области. Подтопление зафиксировано в 13 муниципальных районах и трех городских округах. В затопленных населенных пунктах проживают 860 человек, в том числе 179 детей, говорится в сообщении ведомства.

В МЧС подчеркивают, что отрезанных населенных пунктов нет.

"В течение последних суток подтоплены два населенных пункта в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, а также два участка автодорог в Хабаровском крае. Освобождены от воды 96 приусадебных участков в Приморском крае", - отмечается в сообщении.

В восьми пунктах временного размещения находятся 107 человек, в том числе 38 детей. Пострадавшим подвозят воду в бутылках, продукты.

Всего к ликвидации последствий паводка привлечены более 3 300 человек, 803 единицы техники, 68 плавсредств, из них от МЧС России - 639 человек, 130 единиц техники, 36 плавсредств.