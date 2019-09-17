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Глава Крыма призвал прекратить обсуждение второго названия республики

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Идея ввести второе название Крыма - Таврида является неактуальной, считает глава республики Сергей Аксенов.

"Обсуждение темы переименования Крыма в Тавриду, двойному использованию исторических названий считаю необходимым прекратить. Подобные инициативы не нужны и не актуальны", - написал Аксенов во вторник на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его мнению, задача жителей Крыма - сохранить название, с которым полуостров вернулся в состав РФ. "Дискуссии на эти темы следует оставить для обсуждения в научно-исторических кругах (...) Давайте заниматься делом", - добавил Аксенов.

Об инициативе греков Крыма ввести второе название республики сообщил 16 сентября вице-премьер - постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов. Идею он назвал интересной и значимой, предложив общественности обсудить ее, а затем внести на рассмотрение Госсовета.

Однако секретарь регионального отделения "Единой России", спикер парламента республики первого созыва Владимир Константинов назвал идею популизмом и "очень вредной штукой". Он заявил, что депутаты Госсовета не будут рассматривать этот вопрос.

Таврида (Таврика, Таврия) - одно из древних названий Крымского полуострова греческого происхождения, которое использовалось также после присоединения к Российской империи в 1783 году до 20-х годов ХХ века.

Этимология современного названия неясна, существует несколько версий. По одной из них, слово имеет корни в древнетюркском языке. Оно стало широко использоваться после XIII века.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

Крым Сергей Аксенов

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