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В парламенте Крыма отказались рассматривать вопрос о втором названии региона

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Идея ввести второе название Крыма - Таврида - является популизмом. Об этом заявил во вторник журналистам председатель регионального отделения партии "Единая Россия", спикер парламента республики первого созыва Владимир Константинов.

"Я противник этих идей, у нас в Крыму есть, чем заниматься. Мы эти слова - республика Крым - выстрадали, они нам не просто дались, крымчане за это боролись долгие годы", - сказал он.

Предложение вернуть региону историческое название Константинов назвал "очень вредной штукой". Кроме того, по его мнению, весь мир знает полуостров именно как Крым, поэтому что-либо менять или дополнять нецелесообразно.

"Пока я спикер, этого (рассмотрения вопроса парламентом - ИФ) не будет", - заключил Константинов, кандидатура которого выдвинута "Единой Россией" на пост председателя избранного парламента второго созыва.

Об инициативе греков Крыма ввести второе название республики сообщил 16 сентября вице-премьер региона - постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов. Предложение он назвал интересным и значимым, предложив общественности обсудить его перед рассмотрением в Госсовете.

Таврида (Таврика, Таврия) - одно из древних названий Крымского полуострова греческого происхождения. Оно также использовалось после присоединения региона к Российской империи в 1783 году.

Владимир Константинов Крым Таврида

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