Власти Крыма предложили дать региону двойное название

Отдыхающий купается у мыса Фиолент в Крыму Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Инициатива греков Крыма ввести второе название республики - Таврида должна быть вынесена на обсуждение общественности, заявил вице-премьер - постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

По его словам, выдвинутая греками инициатива в случае поддержки общества может выходить на уровень конкретного обсуждения в Госсовете республики и других органах власти. Предлагаемое название - "Республика Крым - Таврида".

Само предложение он назвал интересным и напомнил, что связи полуострова с Грецией "насчитывают не одну тысячу лет".

Мурадов также отметил, что практика использования исторических названий регионов в России есть, в пример он привел Северную Осетию - Аланию и Республику Саха (Якутия).

Таврида (Таврика, Таврия) - одно из древних названий Крымского полуострова греческого происхождения, которое использовалось также после присоединения к Российской империи в 1783 году.