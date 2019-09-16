Поиск

Власти Крыма предложили дать региону двойное название

Власти Крыма предложили дать региону двойное название
Отдыхающий купается у мыса Фиолент в Крыму
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Инициатива греков Крыма ввести второе название республики - Таврида должна быть вынесена на обсуждение общественности, заявил вице-премьер - постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

По его словам, выдвинутая греками инициатива в случае поддержки общества может выходить на уровень конкретного обсуждения в Госсовете республики и других органах власти. Предлагаемое название - "Республика Крым - Таврида".

Само предложение он назвал интересным и напомнил, что связи полуострова с Грецией "насчитывают не одну тысячу лет".

Мурадов также отметил, что практика использования исторических названий регионов в России есть, в пример он привел Северную Осетию - Аланию и Республику Саха (Якутия).

Таврида (Таврика, Таврия) - одно из древних названий Крымского полуострова греческого происхождения, которое использовалось также после присоединения к Российской империи в 1783 году.

Крым Таврида

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 16 сентября

В России начали поиск желающих провести пять дней в имитирующей невесомость ванне

СКР заинтересовался работой врача, предписавшего ребенку наносить мазь на гипс

В Бурятии накажут охранника, призвавшего росгвардейцев не выполнять "преступные приказы"

В Бурятии накажут охранника, призвавшего росгвардейцев не выполнять "преступные приказы"

Двенадцать адвокатов оспорили приговор осужденному по "дадинской статье" активисту

Источники сообщили о завершении поставок компонентов С-400 Турции

Володин устыдил ПАСЕ за мониторинг стран на наличие дополнительных полов

Рабочий попал в больницу с ожогами после взрыва в новосибирском центре вирусологии

Сергей Иванов призвал не называть оккупацией присоединение к СССР Прибалтики и части Польши

Сергей Иванов призвал не называть оккупацией присоединение к СССР Прибалтики и части Польши

В научном центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв

В научном центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');